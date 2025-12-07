Van'da kar yağışı etkisini gösterdi: İlçe merkezi beyaza büründü

- Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü.
- Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması başlattı.
- İlçe sakinleri ise kar yağışına sevindiklerini dile getirdiler.
Van'ın kent merkezinde yağmur etkili olurken, Başkale ilçe merkezinde kar yağdı.
Akşam saatlerine doğru lapa lapa yağan kar ile ilçe merkezi kısa sürede beyaza bürüdü.
TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştığı ilçede belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.
İlçede yaşayanlar, kar yağışına sevindiklerini belirtti.