Van'da kar yağışı etkisini gösterdi: İlçe merkezi beyaza büründü

Başkale ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyaza çevirdi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:37
Van'ın kent merkezinde yağmur etkili olurken, Başkale ilçe merkezinde kar yağdı.

Akşam saatlerine doğru lapa lapa yağan kar ile ilçe merkezi kısa sürede beyaza bürüdü.

TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştığı ilçede belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.

İlçede yaşayanlar, kar yağışına sevindiklerini belirtti.

