Van'da Nevruz Bayramı kutlamalarında sinirler gerildi

Türkiye'de 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında kutlamalar sürüyor.

Bu kapsamda da DEM Parti, Van'da Nevruz Bayramı kutlamalarına ilişkin bir etkinlik düzenledi.

Van'a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki protokolün girişlerde üstlerinin aranmasının istemesi üzerine gerginlik çıktı.

Üst aramasına sinirlenen Tuncer Bakırhan'ın gergin anları da kameraya yansıdı.

Bakırhan'ın, bölgeden uzaklaştırmak için kendisiyle gelen protokol üyelerinden bazılarını ittirdiği görüldü.

Bakırhan uygulamayı protesto etti ve alandan ayrılarak parti otobüsüne bindi.

Heyetin bekleyişi sürüyor.