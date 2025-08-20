Van'da tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle gelen İranlılar tartışma konusu oldu

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da turist akını yaşanıyor...

Eşsiz lezzetleri, tarihi mekanları ve uygun fiyatlı konaklama imkanları ile turistlerin gözdesi olan Van'a gelen İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR

Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Gün içerisinde cadde ve sokakları gezerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor.

İRANLILAR CAMİDE TARTIŞMA KONUSU OLDU

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü.

Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

MİNBER ÖNÜNDE KISA ŞORTLU POZ

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı.

Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

DÖRT DİLDE UYARI YAZISI DİKKATE ALINMADI

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi.

Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti.

Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi.

Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.