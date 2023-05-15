Vatandaştan Erdoğan'a: Bu şarkı burada bitmeyecek Reisim Kısıklı'da kendini bekleyen vatandaşlarla konuşan Erdoğan, peş peşe destek ifadeleriyle karşılaştı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu İstanbul'da kullandı.

Daha sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçerek oy sayım sürecini takip eden Erdoğan, Ankara'ya gitmek için evinden ayrıldı.

Kendini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, evinden ayrılırken dışarıda bekleyen vatandaşları selamlamak ve onlarla sohbet etmek üzere aracından indi. Ayaküstü kurulan diyaloglar kameraya yansıdı.

"Daima muzaffer olun Başkanım"

Bu sırada vatandaşlar, Erdoğan'a "Allah yar ve yardımcınız olsun, "Daima muzaffer olun Başkanım", "Bu şarkı burada bitmeyecek Reisim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalogları sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Daha sonra Erdoğan, Ankara'ya hareket etmek üzere yola çıktı.