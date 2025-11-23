Vedat Işıkhan: İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz

- Vedat Işıkhan, İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile iş arayanları ve işverenleri buluşturduklarını belirtti.
- Geçen yıldan bu yana 35 binden fazla işverenin sistemi kullandığını söyledi.
- İşgücünü dijital çağın olanaklarıyla entegre ettiklerini vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'İŞKUR' paylaşımı...
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı." dedi.
"İŞVERENLER; 120 BİNE YAKIN SORGULAMA YAPTI"
Bakan Işıkhan, su sözleri sarf etti:
İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz. Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler http://adayhavuz.iskur.gov.tr platformunda bir araya geliyor.
Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı. İşverenler; 120 bine yakın sorgulama yaptı.
"YENİLİKÇİ UYGULAMALARIMIZ İLE İŞGÜCÜMÜZÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Yaklaşık 2 milyon aday sistemde görüntülendi. 560 bine yakın aday ile iletişime geçildi. Yenilikçi uygulamalarımız ile işgücümüzü desteklemeye devam edeceğiz.