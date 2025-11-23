Vedat Işıkhan: İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz İş arayan ve işveren vatandaşların İŞKUR Aday Havuz Sistemi sayesinde bir araya geldiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz" değerlendirmesi yaptı.