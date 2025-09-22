Vedat Işıkhan: SGK borcu olan tüm belediyelerimize gerekli kolaylığı sağladık

BAKAN IŞIKHAN'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalı, birbirinden önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuk olduğu programda Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı, önemli konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'a yönetilen sorular arasında SGK'ya borcu olan belediyelerin son durumu da yer aldı.

"Biz bu dosyayı kapattık" diyen Bakan Işıkhan, son duruma ilişkin de şöyle konuştu:

"SGK BÜTÇEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADIK"

"Biz bu dosyayı çoktan kapatmıştık çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımız da defaatle söyledi 'Prim borçlarınızı ödeyin' belediyelere seslenerek ama yaklaşık 1,5 yıllık bu mücadelemiz sonrasında SGK bütçemize önemli katkılar sağladığımızı söyleyebiliriz.

İnat eden, iletişime geçmeyen belediyelerimiz olmadı mı oldu. Onunla ilgili tedbirleri de aldık. Burada biz her seferinde sosyal diyaloğu önceledik, iletişimi kurduk il müdürlüklerimiz aracılığıyla.

"159 BELEDİYE TALEPTE BULUNDU, BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Gelin borcunuz var, borcunuzu yapılandıralım, taksitlendirelim. Tabii burada üzerine şerh koyulmayan, bazı belediyelerimiz uyanıklık yapıyor.

Şerh olan mülk ve gayrimenkulleri söylüyor, basına da açıklıyor bunu. Ama şerh olan bir gayrimenkulü ben SGK yönetim kurulu olarak kabul edemem.

Yapılandırmaya baktığımızda 159 belediye tecil talebinde bulundu, şu an birlikte çalışıyoruz, taksitlendirdik ve ödemeler başladı."

EN YÜKSEK BORÇ İZMİR'E AİT

Bakan Işıkhan sözlerinin devamında, en yüksek borcun İzmir'e ait olduğunu söyledi ve şöyle dedi:

"120-144 aya kadar da belediyelerimizi rahatlatmak için taksit yapıyoruz. Burada siyasi bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlarım, ben 86 milyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyım. Ben prim tahsilatından sorumluyum. A belediyesi, B belediyesi bizi hiç ilgilendirmiyor.

Borcunu ödemek isteyen her belediyeye biz elimizi uzattık ve gerekli kolaylığı gösterdik. Burada en borçlu belediye İzmir, ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi.

15 milyara yaklaştı, 14.5 milyar borcu vardı. 11 milyarını yapılandırdık ama yine de en borçlu belediyelerimiz arasında hala İzmir. Taksitleri ödemeye başladılar. Bu iletişim önemli. Devletten büyük olamazsınız, devletin gücüyle yarışamazsınız.

"BELEDİYE ŞİRKETLERİNE TRANSFER YAPIYORLAR"

Belediyeler burada primleri ödüyorlar ama şirket kuruyorlar. Belediye şirketlerine transfer yapıyorlar. Esas sorun belediye şirketindeki borçlardı. Biz belediye şirketlerini kapsayacak şekilde biz bir kararname çıkardık.

Artık kaynağında bu kesintiyi yapıyoruz. Bizimle iletişim kurdunuz, yapılandırma ve taksitlendirme sürecine girdik, çok güzel, benim arzu ettiğim bu. İletişim tarzı da bu.

Kim olursa olsun hangi parti olursa olsun bir borcu varsa bu borcun ödenmesi gerekiyor devletimize. Rakam inanılmaz, şu an 80 milyardan fazla bir gelirimiz oldu.

Çünkü bizim önceliğimiz. Burada hem vatandaşlarımızın hakkını hem de emeklilerimizin hakkını korumaktır. Benim görevim bu, ben görevimi yapıyorum.

"BİRÇOK BELEDİYE BUNU BAŞARDI"

Ancak kaynağında kesme olayında belediyelerimizde hala fırsat var.

İl müdürlüklerimize başvurarak yapılandırma 'Ben borcumu ödemek istiyorum' dediği anda gerekli işlemler yapılır. Karşılığında arsadır, gayrimenkul gösterebilirsiniz borcunuza eş değer. Birçok belediye bunu başardı.

Bu çağda bir belediye başkanının böyle bir sorunun yaşanmaması için gerekli adımları atmasını öneriyorum. Borçlu olmak kötü bir şey.

Borcunuzu ödeyin, diğer hizmetler için de bir alanınız olacak. Çağdaş belediyecilik bunu gerektiriyor.

Borcunuzu yapılandırın bir yandan ödemeler yapılırken, diğer yandan vatandaşlarımıza vadettiğiniz projelerimizi hayata geçirmeniz için de müthiş bir fırsat doğacaktır. Akıllı belediye başkanımız bunu yapmalı."