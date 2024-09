AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

Işıkhan, yaptığı konuşmada, 81 ilde başlatılan programla yediden yetmişe herkesle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Van'ın kadim kültürü, tarihi, coğrafyası ve doğasıyla hem bölgenin hem de ülkenin yükselen değeri haline geldiğini belirten Işıkhan, devletin bugüne yaptığı 167 milyar lirayı aşan yatırımla Anadolu'nun sınır kapısı konumundaki Van'ın değerine değer kattığını ifade etti.

2011'de yaşanan depremde kentin büyük zarar gördüğünü hatırlatan Işıkhan, "Sadece Van'a yönelik çalışma hayatı yatırımlarımız dahi 4 milyar lirayı aşmış durumda. Maalesef Van, 2011'de yaşadığımız büyük deprem felaketiyle yerle bir olmuştu. Hem büyük can kayıpları hem de maddi kayıplar yaşamıştık. Ancak hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çok kısa bir zamanda şehri adeta yeniden inşa ettik, ayağa kaldırdık." diye konuştu.

DEM'Lİ BELEDİYELERİ UYARDI

Van'ı terör belasından kurtardıklarını anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

Tehditle, şiddetle her eseri yakıp, yıkıp, yok ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale getirenlere rağmen Van'ın içindeki cevherden hiçbir zaman umut kesmedik. Kadim yurdumuzun her kilometrekaresi için cansiperane bir mücadele verdik. İnşallah bundan sonra Van'ı daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, destekçiliğiyle, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında devlet olarak bu şehri, kan dökmeyi, kaosu ve halk düşmanlığını kendine siyasi ilke edinmiş terör odaklarının merhametine terk etmeyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? AK Parti’nin büyük şehirlerden en ücra beldelere, köylere varıncaya kadar, ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırma azmiyle kimliği, görüşü ne olursa olsun ülkemizin her bir ferdini baş tacı yapan millet sevdamızla yapacağız.