Washington Post, Gazze'deki yıkımı gösterdi

İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren saldırılarda Gazze, adeta bir enkaza döndü.

Gazze'de yıkım artık saklanamaz bir hale geldi...

Hem yıkım hem de İsrail'in yardım girişine izin vermemesi üzerine Gazze'de baş gösteren açlık, yabancı basında da yer buluyor.

GAZZE'DEKİ YIKIMI GÖSTERDİLER

Washington Post, İsrail zulmünü ve barbarlığını gözler önüne seren bir habere imza attı.

İsrail’in yardım paketi atma izni verdiği Ürdün hava kuvvetlerine ait bir kargo uçağından Gazze'nin havadan çekilmiş son fotoğrafları yayınladı.

Bu fotoğraflar, Gazze'de meydana gelen yıkımın kanıtları oldu.

ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVA EDİYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 98 ölü ve 1079 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 246 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 36 bin 681 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 430'a, yaralıların sayısının 148 bin 722'ye ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1422, yaralıların sayısı da 10 bin 67'ye çıktı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 93'ü çocuk 169'a yükseldiği belirtildi.