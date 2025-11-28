Washington Post yazdı: Maduro devrilirse Türkiye'ye sığınacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir yanda Gazze'deki İsrail soykırımı bir yanda Ukrayna-Rusya savaşı dünyanın odak noktası.

Bunun yanında yeni bir gerilim noktası daha oluşuyor: Venezuela...

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kartelleri eliyle ABD'ye uyuşturucu sokulduğu gerekçesiyle adeta savaşın sınırlarında dolaşıyor.

Karayip Denizi'nde uyuşturucu yüklü olduğu gerekçesiyle birçok deniz aracını hava saldırıları ile vurup video görsellerini yayınlayan Trump, sık sık Venezuela ve Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu uyarıyor.

Trump konuya ilişkin son açıklamasında kara operasyonu için ilk işareti de verdi.

"MADURO DEVRİLİRSE TÜRKİYE'YE SIĞINACAK"

ABD kanadında durum buyken Venezuela'da ise Maduro, milisleri ve orduyu harekete geçirdi.

Tırmanan gerilim dünya kamuoyunda dikkatle takip edilirken Washington Post'ta yayınlanan bir makalede Maduro'nun olası devrilme durumunda Türkiye'ye sığınacağı iddia edildi.

"MUHTEMEL GÜVENLİ LİMAN"

Washington Post’un haberine göre, Türkiye Maduro için “muhtemel bir güvenli liman” veya “geçiş sürecinde kullanılabilir bir rota...”

"TÜRKİYE İLE BAĞLARI SÜRGÜNÜ KOLAYLAŞTIRABİLİR"

"Maduro’nun Türkiye ile bağları olası sürgüne giden yolu kolaylaştırabilir" başlıklı habere göre konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

"ERDOĞAN'A GÜVENİYOR"

Haberde ayrıca, “Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi.” ifadeleri kullanıldı.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.