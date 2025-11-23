Yağışlı günler yurdu esir alıyor: Sıcaklıklarda 8-9 derece artış görülecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, ancak batı ve kuzey kesimlerde aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanaklar beklenirken, iç ve doğu kesimlerde pus ile sis olayları görülebilecek.

BATI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklar en yüksek 20-24 derece arasında değişirken, Ankara'da 14-22 derece, İstanbul'da 16-20 derece civarında seyredecek.

İç Anadolu'da parçalı az bulutlu hava hakim olacak, sabah saatlerinde pus bekleniyor.

Doğu Anadolu'da ise yer yer karla karışık yağmur ihtimali var.

YAĞIŞLAR ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Pazartesi günü yağışlar Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna doğru yayılacak.

Gök gürültülü sağanaklar Uşak ve Elazığ çevrelerinde görülebilecek.

Haritalarda belirginleşen bulut örtüsü, ülkenin iç kesimlerini kısmen kaplayacak.

En yüksek sıcaklıklar 18-25 dereceye ulaşırken, İzmir'de 19-23 derece, Antalya'da 22-26 derece olması bekleniyor.

PARÇALI BULUTLU VE ILIK BİR HAVA BEKLENİYOR

Salı günü hava biraz daha açılacak, ancak Marmara ve Batı Karadeniz'de aralıklı yağışlar sürecek.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu bir gün öngörülüyor.

Sıcaklıklar zirve yapacak, Ankara'da 15-23 derece, Adana'da 20-27 derece, Diyarbakır'da 18-25 derece olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı ihtimali öngörülüyor.

YURDUN BİR YANI GÜNEŞLİ, DİĞER YANI YAĞMURLU

Çarşamba günü yağışlar ağırlıklı olarak batı bölgelerde devam ederken, Güneydoğu Anadolu güneşli geçecek.

Sıcaklıklar İstanbul'da 17-21 derece, Erzurum'da 12-19 derece civarında olacak.

YEREL YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Haftanın sonlarına yaklaşıldığında hava parçalı bulutlu olacak, yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerine kayacak.

Sıcaklıklar 16-23 derece arasında değişecek; Ankara'da 13-20 derece, Trabzon'da 18-22 derece olması bekleniyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR UYARISI

MGM, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimaline karşı uyarıyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde kalacağını belirten MGM, yağışlı bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

