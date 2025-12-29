Yalova'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova'dan acı haber geldi.

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda 3 polisimiz şehit oldu.

Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlenen operasyon kapsamında da 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"

"Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."