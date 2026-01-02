Yalova’da DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

26 şüpheli TUTUKLANDI

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.