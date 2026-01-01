Yalova'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yalova İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken çıkan çatışmada, 6 terörist ölü ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.