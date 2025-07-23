Yalova'da miras kavgasında kardeşini öldüren ağabey yakalandı

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde dün sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 45 yaşındaki kardeşi Hızır Zeytin'in evinin önüne geldi.

Olayda, ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNE SAÇMALAR İSABET ETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı, inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Hızır Zeytin'in cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YERİ TERMAL DRONE'LA TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olay sonrasında ormanlık alana kaçan cinayet zanlısının peşine düşen jandarma ekipleri şüphelinin yerini termal kameralı drone'la tespit etti.

Tespit edilen noktaya JASAT istihbarat, 4 asayiş timi, 2 aşayiş komando timi ile operasyon gerçekleştirildi.

Çevresi sarılan zanlı 16 saatlik arama sonrasında yakalandı.

MİSAR NEDENİYLE KARDEŞİNDEN ALACAKLI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, miras nedeniyle kardeşinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, ağabeyi tarafından öldürülen Hızır Zeytin Esadiye köyünde toprağa verildi.