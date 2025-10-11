Yaralıya müdahale eden ambulanstan yol istedi: Acelem var

112 Acil Sağlık ekipleri, her gün binlerce insana nefes oluyor...

Özellikle trafikte ambulans aracının hızı, bir insanın yaşama tutunmasına olanak sağlıyor.

FERMUAR SİSTEMİ HAYAT KURTARIYOR

Dakikaların hayat kurtardığı anlarda, trafikteki diğer araç sürücülerinin duyarı ise belirleyici unsur oluyor.

Ambulansın geçtiği yollarda sürücüler 'fermuar' sistemini uygulayarak, aracın en hızlı şekilde beklenen adrese varmasını sağlıyor.

"ACİL İŞİM VAR, GEÇMEM LAZIM"

Ancak Aydın'da yaşanan bir olay, insanlık değerlerini sorgulatır görüntülere sahne oldu.

Ambulans ekibi, kentte meydana gelen bir trafik kazasında yaralıya müdahale ediyordu.

O sıra aracıyla bölgeden geçmeye çalışan bir kadın, "Ambulansı biraz geri alır mısınız? Geçmem lazım, acil işim var. " diyerek yol istedi.

YARALIYA MÜDAHALE EDEN SAĞLIK EKİBİNDEN YOL İSTEDİ

O anlar kameralara yansırken kadının tavrı, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Videoda, ambulans ekibinin kazazedeye ilk yardım yaparken kadın tarafından sarf edilen "İşim acil, geçmem lazım" sözleri, büyük tepki topladı.

Kadın, acil bir iş olduğunu belirterek ambulansın yerinden hareket etmesini isterken, yaralıya müdahale eden ekipler, çalışmalarının aksayacağını söyleyerek duyar bekledi.

KADININ TAVRI "BENCİLCE" BULUNDU

Sosyal medya kullanıcıları, kadının tavrını "bencilce" ve "düşüncesizce" olarak nitelendirirken, bazıları bu tür davranışların toplumdaki empati eksikliğine işaret ettiğini belirtti.

Olay, acil durum araçlarına yol verme konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.