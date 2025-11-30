Yargıtay, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmeyi boşanma sebebi saydı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evli çiftlerin dikkatine...

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunarak Yargıtay'ın bir kez daha emsal bir karara imza attığını duyurdu.

KARŞI CİNSİN FOTOĞRAFINI BEĞENMEK BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini ifade eden İmamoğlu, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal bir karar verdi." dedi.

KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

İlk kararı derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi'nin verdiğini belirten avukat, şunları kaydetti:

Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştür. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulmuştur.



İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır.

YARGI SİSTEMİNDE YENİ ÖLÇÜT

Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu.

Artık mahkemelerin, eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendireceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA BOŞANMA DAVALARINDA GÜÇLÜ BİR DELİL HALİNE GELDİ

Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilip, bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor.

Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor.