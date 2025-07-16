Yargıtay'dan mal sahiplerini sevindirecek karar: Kiracı satışa engel olamayacak

Yargıtay'dan ev sahiplerini sevindirip, kiracıları üzecek bir karar geldi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Avukat Fatih Karamercan, İzmir'de bulunan bir bürosunu satışa çıkardı.

Daha sonra kiracılarına, alıcıların büroyu görmek istediklerini aktardı.

ARABULUCUKTA ANLAŞILAMADI

Kiracılar, büroyu gösterme konusunda tutarlı davranmadıkları için konuyu arabuluculuk aşamasına taşıdı.

Taraflar, arabuluculuk aşamasında da anlaşamadı.

Bunun üzerine Fatih Karamercan, vekili aracılığıyla TBK m. 319/2 hükmü kapsamında kiralananın gösterilmesi istemli olarak İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak ihtiyatî tedbir yoluyla kiralananın gösterilmesini de talep etti.

İSTİNAF TALEBİ

İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın esasını çözer nitelikte tedbir kararı verilemeyeceği için talebi reddetti. Fatih Karamercan, vekili aracılığıyla kararı istinaf etti.

Ancak, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi de, davanın esasını çözer nitelikte tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesi ile istinaf talebini reddetti.

KARARI YARGITAY'A İLETTİ

Ankara, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına göre yargılama sürelerinin uzunluğu, mülkiyet hakkının kapsamı, kiraya verenin gecikme sebebiyle muhtemel alıcıları kaçırması ve ciddi bir zararın doğma ihtimali gibi nedenlerle TBK m. 319/2 hükmü kapsamında açılan davalarda ihtiyatî tedbir yoluyla kiralananın alıcılara gösterilebileceği yönündeyken İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına göre ise davanın esasını çözer nitelikte tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesi ile ihtiyatî tedbir talepleri reddedilmekteydi.

Fatih Karamercan, kendi davasına benzer olaylar hakkında verilmiş Ankara, Antalya ve Konya ile İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık olduğundan bahisle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden görüş alınmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'ndan uyuşmazlığın giderilmesi için talepte bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, talebi yerinde görerek talebi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne iletti.

"İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR"

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise verdiği uyuşmazlığın giderilmesi kararında, "Mahkemece, ülkemizdeki yargılama sürelerinin uzunluğu, mülkiyet hakkının kapsamı, kiraya verenin gecikme sebebiyle muhtemel alıcıları kaçırması ve ciddi bir zararın doğma ihtimali gibi nedenlerle AİHS m.6 da düzenlenen adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilen hakka ulaşmanın kolaylaştırılması bakımından, şartları oluştuğunda ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir." diyerek kiraladığı taşınmazı satmak isteyen mal sahiplerinin önündeki zorlulukları kaldıran ve alıcılara gösterilemediği için malın daha düşük bedellerle satılmasının önüne geçen emsal bir karara imza attı.

"BU KARARLA KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan, şunları kaydetti: