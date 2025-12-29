Yargıtay'dan Narin Güran kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme...

Diyarbakır'da kaybolan ve ardından da ölü bulunan Narin Güran cinayetinde Yargıtay, kararını verdi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği karar, temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi.

YARGITAY KARARINI AÇIKLADI

Dosya, Yargıtay’da şekli incelemenin ötesine geçilerek esastan değerlendirme aşamasında bulunuyordu.

Bugün ise incelemenin tamamlanmasının ardından Yargıtay, kararını açıkladı.

NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN YARGILANACAK

Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar ise bozuldu ve Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu.

Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti.

Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı.

Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirilmişti.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

GEREKÇE: İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı..

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.