Yasa dışı bahis operasyonu: Bir kulübe el konuldu

Yasa dışı bahis soruşturması sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bu kez 8 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, operasyon kapsamında da yaptıkları çalışmada bazı detayları ortaya çıkardı.

SUÇ GELİRLERİNİ SPOR KULÜPLERİ ÜZERİNDEN AKLAMA

Çalışmalarda ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler; İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.