Mustafa Çiftçi, gönüllü dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk resmi programlarından birine katıldı.

Göreve gelmesinden sonra büyük beklenti ile her adımı takip edilen Çiftçi, Ankara'da Valiler Buluşması programına katılarak 81 ilin valisine hitap etti.

Güvenlikten asayişe birçok konuya değinen Çiftçi, Suriyelilerin dönüşüne ilişkin de bilgi verdi.

Çiftçi, şimdiye kadar gönüllü dönüş yapan Suriyelilerin sayısını verdi.

Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZ CAZİP BİR GÖÇ ROTASINDADIR"

"Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç geliyor. Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasındadır. Bu sebeple dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır.

İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel değerlerimize halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.

"MUHACİRE ENSARLIK YAPMAK İNANCIMIZIN GEREĞİDİR"

Anadolu tarih boyunca mazlumların sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir.

Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin temel politikasıdır.

1 MİLYON 366 BİN SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI

Bu çerçevede 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır. Bu kardeşlerimiz artık memleketimizin gönül elçilerindir."