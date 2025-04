Ülke genelinde trafiği tehlikeye sokan ve yetkisiz çakar kullanan araç sayısı oldukça arttı.

Trafikte çok fazla şikayet edilen konuların başında gelen siren ve çakar kullanımına İçişleri Bakanlığı müdahale etti.

81 ile gönderilen talimatla sık sık denetimlerin yapılması istendi.

SORULARI YANITLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI

Ali Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, trafikte kanunsuz çakar kullanımının büyük oranda azaldığını duyurdu.

Yerlikaya, 30 Kasım'da TBMM'de kabul edilen kanun ile 95 günde yasa dışı çakar kullanımının yüzde 80 azaldığını bilgisini aktardı.

"KANUN 95 GÜNDE YÜZDE 80 BU İŞİ DÜŞÜRDÜ"

Ali Yerlikaya çakar denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2050 YILINDA DA ‘SIFIR CAN KAYBI"

Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu‘ndaki değişikliğe yönelik kanun taslağıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Gazi Meclisimize sunarken bununla ilgili bir basın toplantısı yapacağız. Şu anda son çalışmalarımızı yapıyoruz, hazırız. Bununla ilgili son değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Medyamızın büyük desteği var. Çünkü trafikte 32 milyon araç, 37 milyon ehliyetli var. Trafik bir yaşam, basit bir ulaşım meselesi değil, bir hayat meselesidir. 'Bir kural, bir ömür' diyoruz. Biz bir can kaybı değil, sıfır can kaybını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılında bir genelgesi var. 2030 yılına girdiğimiz zaman ölümlü kazaların ölüm oranlarının yüzde 50’ye inmesini hedefliyor ve 2050 yılında da ‘sıfır can kaybı’ diyor. Bunu Avrupa ve dünyada inceledik. Ölüm ve kaza rakamlarının nasıl olduğunu, olabilecek en aşağı rakamlara nasıl indirileceğini iyi inceledik.