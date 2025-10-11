Yaşar Güler: Gazze'de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz

Mehmetçik, Gazze yolcusu...

Mısır’da varılan tarihi ateşkes anlaşmasıyla katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdi.

ORTAK GÖREV GÜCÜ KURULACAK

Hamas ve İsrail’in uzlaştığı anlaşma kapsamında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin de içinde yer alacağı ortak bir 'görev gücü' kurulması kararlaştırıldı.

TSK GÖREVE HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahadaki uygulamaları denetleyecek görev gücünde Türkiye’nin de yer alacağını duyurmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı "TSK her göreve hazır" açıklamasında bulundu..

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da "Ateş Serbest 2025" faaliyetinde konuşma gerçekleştirdi.

"GAZZE'DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Buradaki konuşmasında Mehmetçik'in kabiliyetlerine ve savunma sanayindeki gelişmelere vurgu yapan Yaşar Güler, Gazze konusunda da dikkat çeken mesajlar verdi.

Güler, "Ülkemiz uluslararası müzakere masalarının etkin bir üyesi olduğunu ateşkes görüşmelerinde de bir kez daha açıkça göstermiştir. Gazze'de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." dedi.

"PKK SİLAHLARINI KOŞULSUZ TESLİM ETMELİ"

Yaşar Güler ayrıca PKK ve iltisaklı tüm grupların alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGEDE KÖK SALMASINA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Güler, "Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.

Güler, "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.

"GÜÇLÜ, HAZIR VE CAYDIRICI BİR ORDUYA SAHİP OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Güler, konuşmasında günümüzün güvenlik ortamına dikkat çekerek, küresel tehditlerin, terörizmin ve jeopolitik risklerin giderek arttığını söyledi.

Güler, "Bugün karşı karşıya olduğumuz tehditler, güçlü, hazır ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemini bir kez daha göstermektedir." dedi.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Ateş Serbest 2025’in planlama, hazırlık ve icra safhalarında görev yapan tüm personelimiz büyük bir özveriyle çalışmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadeleriyle TSK personeline takdirlerini iletti.

SURİYE İLE GÜVENLİK ZİRVESİ

Öte yandan Ankara yarın önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Suriye ile üst düzey katılımlı bir güvenlik toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelecek.

Toplantıda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmeler ele alınacak.

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşen ziyaretin zamanlaması önemli.

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, çarşamba günü Ankara'ya gelmişti. Ankara, SDG'nin Şam yönetimiyle imzaladığı mutabakata uymasını bekliyor.