Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi'yi kabul etti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele ve sınır güvenliğinde müşterek adımların önemi ifade edildi. Görüşme, Türkiye'nin hava operasyonlarının sıklaştığı bu günlerde kara harekatı sinyali olarak yorumlandı.

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İHA

Türkiye, PKK terör örgütünün sınır ötesindeki inlerini başına yıkarken sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor.

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi Türkiye'de...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al Abbasi'yi kabul etti.

Askeri ve savunma sanayi alanında iş birliği

Bakan Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi arasındaki görüşmede, ikili, bölgesel askeri ve savunma sanayi alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Iraklı mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Abbasi, Onur Kıtası'nı selamladı. İki bakan törenin ardından önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayi alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından, güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke oldukları vurgulandı, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının önemi ifade edildi.

Abbasi'yi Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler'in Musul'daki yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk bakanın nezdinde Irak halkına başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Ankara'yı vuran teröristler Suriye'den geldi

Türkiye'yi uzun bir süreden sonra canlı bombalı saldırı ile hedef alan PKK terör örgütünün saldırısı ile son günlerde operasyonlar artış göstermişti.

Özellikle Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı teröristin Suriye'den Türkiye'ye geldiği tespit edildikten sonra başlayan hava operasyonları ile Suriye ve Irak'ta onlarca terör yuvası havadan vuruldu.

Ankara'da güvenlik zirvesi

Dün de Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantıya Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılmıştı.

"PKK/YPG'ye ait bütün noktalar meşru hedeftir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıdan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü taraflara, PKK'lı, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar.

"Meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz"

Yaşar Güler ise yaptığı açıklamada, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

MSB'den kara harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise, Bakan'ın kabulünden önce açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim’de hava harekatları yapıldığını hatırlatarak, 58 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.

Bölgeye kara operasyonu ihtimalini değerlendiren Aktürk, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti.

Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten Aktürk, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.

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Iraklı Bakan'ın ziyareti, operasyon sinyali

Iraklı Bakan'In ziyareti tüm bu yaşananlardan sonra geldi.

Bu sürpriz görüşme Türkiye'nin güney sınırlarının ötesindeki terör varlıkalarına yönelik operasyon sinyali olarak yorumlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)