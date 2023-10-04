Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'ya ait bütün noktalar topyekün meşru hedefimizdir Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın bütün noktalarının meşru hedef olduğunu hatırlattı. Üçüncü taraflara uyarılarda bulunan Fidan, "Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar" dedi.

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AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü.

İki Bakan, ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Fidan'ın gündeminde Ankara'daki hain terör saldırısı vardı.

Teröristler Suriye'den geldi

Fidan, güvenlik güçlerinin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördüklerinin açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.

"Güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Fidan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir.

"Üçüncü tarafları uyarıyorum, PKK tesislerinden uzak durun"

Bakan Fidan, "Üçüncü taraflara, PKK'lı, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum." diye ekledi.

Konuşmasında Fidan, silahlı kuvvetlerin bu terör saldırısına cevabının son derece net olacağının altını çizerken, "Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu biliniyor"

Dışişleri Bakanı, açıklamasında şunları söyledi:

Geçtiğimiz pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü binası girişinde hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristler, aracını gasbettikleri bir vatandaşımızı şehit etti.



Mikail Bozdoğan kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristleri durduran kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar dileklerimi de yineliyorum.



Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu biliniyor. Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur.

KKTC'li Bakan, Kıbrıs sorununu tarif etti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Kıbrıs konusunu çeşitli yönleriyle mevkidaşı Fidan ile ele aldıklarını aktardı.

"Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye muamele görmesidir." diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

Bu sorunu yaratan yapı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi, bu sorunu hâlâ daha uluslararası camianın gündeminde tutan yapı olmaya devam ediyor.



Yani Rum tarafına siz 'Kıbrıs Cumhuriyeti' muamelesi yaptığınız sürece yarattığınız sorunun devamından başka bir şey yaratmıyorsunuz.

Rum tarafının uzlaşmaz tavrı

Ertuğruloğlu, Crans-Montana'da 2017'deki müzakereleri hatırlatarak, burada Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle müzakere sürecinin çöktüğünü vurguladı.