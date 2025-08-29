Yaşar Güler: Terör belasından ülkemizi kurtaracağız

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir üst rütbeye terfi eden personel için Millî Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuştu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada rütbe alan personele seslenerek, Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

Terör belasından ülkenin kurtulacağını söyleyen Bakan Güler, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"AĞUSTOS AYINA VURGU YAPMAK İSTERİM"

Bugün bir üst rütbeye terfi eden kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın rütbe takma törenini icra ederken, aynı zamanda Millî Mücadele’mizin son merhalesi olan büyük zaferimizin 103’üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın haklı gurur ve sevinci yaşıyoruz.



Tarihî zaferlerimizi tarifsiz bir övünçle anarken, bir üst rütbeye terfi eden arkadaşlarımı da en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.



Geçmişten bugüne ulaşan toplumlar hafızalarını koruyabildikleri, tarihlerine vakıf olup ondan ilham alabildikleri ölçüde geleceğe güvenle ilerleyebilirler.



Bu nedenle her birimizin önce kendimizi sonra da yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizi şanlı tarihimizin gurur sayfalarıyla her daim buluşturması gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle “zaferler ayı” olarak tanımladığımız ağustos ayının önemine vurgu yapmak isterim.



Malumunuz olduğu üzere bu ayda asil milletimiz, Malazgirt’ten Mercidabık’a, Mohaç’tan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’a kadar mukaddes değerleri uğruna verdiği destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur.



Kahraman Türk milleti ve onun bağrından çıkan gazi ve muzaffer ordumuzun büyük cesaret ve fedakârlıklar göstererek elde ettiği bu zaferleri bir kez daha gururla yâd ediyorum. Nitekim bu zaferlerin son halkası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen 30 Ağustos 1922’deki tarihî zaferdir.

"BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE GÖREV YAPIYORSUNUZ"

Büyük Önder, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından şu veciz sözleri dile getirmiştir: “Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin, yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.”



İşte ebedî Başkomutanımızın sözlerinde ifadesini bulan bu ruh bugün de sizlerde yaşamaktadır. Öyle ki Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Harbi’mizdeki ilham verici mücadelesinden güç alan siz kahraman personelimiz de ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz.



Onların fedakârca mücadeleleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açarken sizler de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ordumuzun şanlı sancağını gururla taşımakta, büyük tarihimizin eşsiz mirasını yarınlara aktarmaktasınız. Bu çerçevede aldığınız yeni terfi ve rütbeler icra ettiğiniz tarihî sorumlulukta, emeklerinizin karşılığı olan gurur nişaneleridir.

"SİZLERE TEVDİ EDİLEN HER YENİ GÖREV, TÜRK MİLLETİNİN SİZLERE DUYDUĞU GÜVENİN DE GÖSTERGESİDİR"

Elbette ki rütbeler sadece bir terfiden ibaret değildir. Esasen sorumluluğun, fedakârlığın, ülkeye ve millete adanmışlığın bir sembolüdür. Sizlere tevdi edilen her yeni görev ise şahsi bir onur ve yükümlülük olmasının yanı sıra Türk milletinin sizlere duyduğu güvenin de göstergesidir. Dolayısıyla rütbe alan her bir personelimizden beklentimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek bir cesaret ve azimle, engin bir feraset ve disiplin içinde çok çalışmanız ve ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığına daha nice katkılar sunmanızdır.



Çünkü biliyoruz ki güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye demektir. İçinde bulunduğumuz kaotik dönem ve artan bölgesel-küresel tehditler dikkate alındığında, caydırıcı bir orduya sahip olmak her zamankinden çok daha fazla hayatidir. Çok şükür bugün, kahraman ordumuz, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye “Mavi ve Gök Vatan”ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, küresel barış ve istikrarın sağlanmasına sunduğu katkılara kadar, birçok vazifeyi yüksek bir başarıyla sürdürmektedir.



Şanlı ordumuzun büyük bir gayret ve titizlikle yürüttüğü bu faaliyetler, ülkemizin etki ve ilgi alanının artmasında uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmesinde büyük bir etkiye sahiptir.



Elbette ki böylesine geniş ölçekli görevlerin eş zamanlı olarak icra edilmesinde personel kalitesi ve teknik donanımın yeterliliği belirleyicidir. Nitekim kahraman personelimizin yetenekleri ve disiplin anlayışı SİHA’lardan millî gemilere, hava savunmadan elektronik harp sistemlerine kadar modern teknolojik kabiliyetlerimizle birleştiğinde ordumuz, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma vasfını açıkça ortaya koymaktadır. Her yeni rütbe veya terfi, artan sorumlulukların ve daha büyük görevlerin de ilk adımıdır. Zira mesleki bilgisi, tecrübesi ve bakış açısı daha da genişlemiş olan siz kıymetli arkadaşlarımın sergileyeceği yüksek performans, ordumuzun etkin ve güçlü konumunun daha ileri seviyelere taşınması için elzemdir.



Bu doğrultuda sizlerin vazifelerinizi kural ve kaideler ile millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde aşk ve şevkle icra edeceğinize, görevlerinizi en iyi ve en verimli şekilde yerine getireceğinize eminim.

"SİZLERDEN BEKLENTİMİZ, KENDİNİZİ HER ALANDA VE ÇOK YÖNLÜ OLARAK GELİŞTİRMEYE DEVAM ETMENİZDİR"

Şu bir gerçek ki icra ettiğiniz vazifelerin ülkemiz ve milletimiz açısından oldukça kritik olması, bireysel ve meslekî gelişiminizin sürekli olmasını gerekli kılmaktadır. Unutmayınız ki sizlerin becerisi ve donanımı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve güçlü konumunu daha da ileri seviyelere taşıyacaktır.



Bu nedenle sizlerden beklentimiz, kendinizi her alanda ve çok yönlü olarak geliştirmeye devam etmenizdir.



Hepinizin yakından takip ettiği üzere küresel ve bölgesel güvenlik risk altındadır. Bir asır önce bölgemizde cetvelle harita çizip Orta Doğu coğrafyasını kırk yamalı bohçaya çevirenler, bugün de aynı emellerle hareket etmektedir. Çevre coğrafyamızda yeni planlar kurulurken, Türkiye’nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması gerekiyordu. Bizler de bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devlet aklının bir gereği olarak attık, atmaya da devam edeceğiz.



Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proaktif tedbir ve uygulamalarla artık tarihî dönemecin içerisindeyiz. 40 yıldır milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan, enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ"