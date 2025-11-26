Yaşar Güler: Terörle mücadele tavizsiz sürüyor, hedef Terörsüz Türkiye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bütçe mesaisi sürüyor...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

"MİLLETİN HUZURU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kural temelli uluslararası düzenin zayıfladığı, güç ve nüfuz mücadelelerinin arttığı, bölgenin ise ateş çemberine döndüğü dönemde Türkiye'nin ilkeli ve çok boyutlu diplomasisiyle yol aldığını ifade eden Güler, bu süreçte bir yandan sınırların güvenliği ve milletin huzuru için askeri caydırıcılığı artırırken, uluslararası meselelerin çözümü ile barışın tesisinde de etkin ve yapıcı bir tutum sergilediklerini belirtti.

Hudutların sürekli geliştirilen teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu bildiren Güler, "Aldığımız bu tedbirlerin etkinliği sayesinde geçen yıla oranla yasadışı geçişlerde engellenen ve yakalanan şahıs sayılarında düşüş yaşanmıştır." diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE DEĞİNDİ

Yakın çevrede yaşanan jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiği bir süreçte, birlik ve beraberliği güçlendirmek, iç cepheyi tahkim etmek için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını dile getiren Güler, "40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle başlatılan tarihi sürecin, kardeşliği pekiştirme, milleti güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma iradesinin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:

Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere zarar vermeyecektir. Zira terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru ilerlememizde en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ailelerine aittir. Bu yüzden şehit ve gazilerimizin kıymetli hatırasına sahip çıkıyor, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde şehit ve gazilerimizin emaneti değerli aileleri ile kahraman gazilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Yegane amacımız şehit ve gazilerimizin mirasını korumak, onların emsalsiz gayretleriyle elde edilen huzur iklimini kalıcı kılmak, böylelikle çocuklarımızın barış ve refah ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir.

"PKK TÜM BÖLGELERDE TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Terör örgütünün "Türkiye'den tamamen çekilme kararını" önemli bir adım olarak nitelendiren Güler, bu durumun sürecin işlerliği ve hızlanması adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararı kapsamında başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde tüm terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini, terör örgütünün koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi gerektiğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Yakın zamanda taraflar arasında ABD'de yapılan görüşme ve koordinasyonlarda Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, her zamanki hassasiyetimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çerçevede komşumuz Suriye ile yakın bir diyalog halindeyiz. Terörle mücadele konusunda komşumuz Irak ve Bölgesel Yönetim ile de son dönemde tesis ettiğimiz işbirliğini yakın bir koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Sonuç olarak 'Terörsüz Türkiye' hedeflerimize ulaşmaya yönelik gayretlerimiz sürerken, terörle mücadelemiz ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzur ve istikrarı için tavizsiz bir şekilde devam etmektedir.

"ADA'DA ADİL VE KALICI ÇÖZÜM İÇİN TEK ÇIKAR YOL"

Mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunması için de her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Güler, Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri milli çıkarlar doğrultusunda etkin şekilde yaptıklarını bildirdi.

Yunanistan ile sorunların çözümünü, mevcut olumlu diyalog ortamının geliştirilmesini ve Ege Denizi'nin barış ile istikrar bölgesi olmasını arzuladıklarını ifade eden Güler, "Yunanistan tarafından bölgede tek taraflı yürütülmeye çalışılan her türlü projeye ve teşebbüse karşı da uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik girişimlerde bulunuyor, mütekabiliyet kapsamında gerekli her türlü tedbiri kararlılıkla uyguluyoruz." dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan veya haklarını gasbetme niyeti taşıyan hiçbir projenin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini savunmaya devam ediyoruz. Şu bir gerçek ki Ada'da adil ve kalıcı çözüm için tek çıkar yol, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüdür. Bunların yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bölge içinden ve dışından ülkelerle askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirme ve silahlanma hevesi gerginliği artıracak ve istikrara zarar verecek mahiyette ilerlemektedir. Dolayısıyla bu çabalara karşı proaktif savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda gerekli tedbirleri alırken her koşulda Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isterim.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARA HAZIR OLDUĞUMUZU VURGULUYORUZ"

Türkiye'nin ilk andan itibaren İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikasının son bulması için uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ettiğini, geçen ay da Türkiye'nin yoğun çaba ve aktif katkısıyla İsrail ile Filistin arasında ateşkese varıldığını hatırlatan Güler, şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle belirtmeliyim ki Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi ve ilgili planın uygulanabilirliği sahada ve masada adil güvence mekanizmalarının etkinlik ve kararlılığı ile İsrail’in ateşkese eksiksiz riayet etmesine bağlıdır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze Barış Kurulu’nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasına dair tasarının kabul edilmesini önemli buluyoruz. Türkiye olarak tarihi misyonumuz çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumluluklara hazır olduğumuzu vurguluyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Güler, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, FETÖ ile mücadelenin hukuk çerçevesinde, ilgili kurumlarla yakın koordinasyon halinde, elde edilen bilgi ve belgelere göre yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Güler, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizden toplam 24 bin 2 şahıs ihraç edilmiş, ayrıca 2 bin 225 şahsın rütbesi geri alınmıştır. Ayrıca Bakanlığımızda ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde suç işleyen, maiyetine kötü davranan veya disiplinsizlik yapan hiç kimseye müsamaha gösterilmemekte, gerekli ceza işlemleri ivedilikle uygulanmaktadır." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Türkiye'nin İHA, SİHA, hava savunma sistemi, savaş gemisi ve denizaltı geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Güler, seri üretimine başlanan yerli ve milli yeni nesil ana muharebe tankı Altay'ın da ilk tesliminin yapıldığını hatırlattı.

Bakanlık bünyesindeki askeri fabrika ve tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiklerini ifade eden Güler, "Milli uçak gemimizin üretilmesi için doğrudan Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın sorumluluğunda faaliyetlere başlanmıştır. Bu birimlerimizin yanı sıra savunma sanayisinde kritik projeleri başarıyla yürüten, alt inisiyatiflerimiz MKE ve ASFAT'ımızın kapasite ve gelişimlerini daha da artırmak için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Güler, savunma sanayisindeki önemli gündem maddelerinden birinin yerli ve milli savaş uçakları olduğunu belirterek, "KAAN, Hürjet ve Kızılelma ile ilgili dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep gelmektedir. Eurofighter tedariki kapsamında ise Birleşik Krallık ile geçtiğimiz ay 20 yeni uçak ile ekipman ve muhtelif mühimmatın tedarik edilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca Katar ve Umman envanterinde bulunan Eurofighter uçaklarının temin çalışmaları devam etmektedir. F-16 ve F-35 tedarikiyle ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

"BÖLGESEL İSTİKRARIN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güçlü ve hazır bir ordunun, barışın sigortası ve milletin de güvencesi olduğunu belirten Güler, ordunun sahip olduğu yüksek askeri kapasitesiyle ülkenin güvenliğini sağlarken bölgesel istikrarın temel aktörlerinden biri olmayı da sürdüreceğini ifade etti.

Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere, dünya genelinde meydana gelen çatışma ve gerginliklerin TSK'nın stratejik bir vizyonla kendini sürekli yenilemesini ve değişen harp ortamına en hızlı şekilde ayak uydurmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Sözlerinin sonunda, iki hafta önce Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 askere Allah'tan rahmet dileyen Güler, "Tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederken tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.