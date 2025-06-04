Yaşar Güler: Türkiye, Suriye ordusuna eğitim ve danışmanlık veriyor

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Türkiye, Suriye'nin normalleşme sürecine destek verirken bölgedeki en önemli aktör olmayı da sürdürüyor.

Eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Aralık ayında devrilmesiyle birlikte kurulan Şam yönetimi, bölgede yeni bir denge oluştururken; Ankara, Suriye'nin en güçlü dış müttefiki haline geldi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin askeri gücü de Suriye topraklarından terörü silmek için harekete geçti.

Terörle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara öncülük eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk ordusunun Suriye'deki varlığına ilişkin İngiliz Haber Ajansı Reuters'a röportaj verdi.

SURİYE ORDUSUNA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK VERİLİYOR

Güler, Reuters’a verdiği yazılı röportajda, Türkiye’nin Suriye ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık verdiğini, savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlar attığını açıkladı.

Güler, bu yardımların detaylarını paylaşmasa da, Ankara’nın Şam yönetimine siyasi ve askeri destek verdiğini açıkça ifade etti.

TÜRK ORDUSUNUN ASKERİ VARLIĞI SÜRECEK

Güler, Suriye'de konuşlu 20 binden fazla Türk askerinin çekilmesine yönelik bir plan olmadığını belirtti.

Türkiye'nin bölgede kurduğu üsler ve kontrol ettiği alanların, sınır güvenliği ve terörle mücadele açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Güler, "Bu durum ancak Suriye’de barış ve istikrar tam olarak sağlandığında, terör tehdidi ortadan kalktığında ve sınır güvenliğimiz tam anlamıyla sağlandığında yeniden değerlendirilebilir" dedi.

ŞAM'A VERİLEN DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Reuters haberde, Ankara'nın, savaş nedeniyle Suriye'den kaçan milyonlarca mültecinin onurlu ve güvenli dönüşü için sürece destek verdiğine dikkat çekti.

Bakan Yaşar Güler de, Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını da vurguluyor.

Güler, bu amaçla Şam yönetimine verilen desteğin kapsamının genişletildiğini söyledi.

İSRAİL İLE TEKNİK DÜZEYDE TEMAS

Haberde, Türkiye'nin son aylarda Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artıran İsrail'e karşı bölgede istikrarı bozduğu gerekçesiyle sert eleştiriler yönelttiğine dikkat çekildi.

Bu konuya ilişkin konuşan Güler, Türkiye ile İsrail arasında Suriye'deki olası askeri kazaları önlemek amacıyla teknik düzeyde "çatışmasızlık mekanizması" görüşmelerinin sürdüğünü, bunun bir normalleşme anlamına gelmediğini ifade etti.

Güler, "İstenmeyen olayların ya da doğrudan çatışmaların önüne geçmek için bir iletişim ve koordinasyon yapısı kurma çabamız sürüyor" dedi.