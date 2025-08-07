Yatı parçalanan kayıp iş insanı Halit Yukay ile ilgili soruşturmada 1 gözaltı Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı Halit Yukay ile ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.