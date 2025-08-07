Yatı parçalanan kayıp iş insanı Halit Yukay ile ilgili soruşturmada 1 gözaltı

İş adamı Halit Yukay, önceki gün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açıldı.
Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
YATI PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
Yukay'a ait lüks yat, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu.
Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Halit Yukay'a ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise yeni bir gelişme yaşandı.
Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili Yalova'da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle gözaltına alındı.