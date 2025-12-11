Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye ziyaret

- Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.
- Bu sürpriz ziyaret, ittifak yorumlarına neden oldu.
- Ağıralioğlu, daha önce İyi Parti milletvekiliyken CHP ile ittifakı eleştirmişti.
Kurduğu Anahtar Partisi'yle siyaset hayatına devam eden Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adaylığını duyurmuştu.
Bugün ise Ağıralioğlu, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Ağıralioğlu, burada CHP Lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.
"GUSÜL ALIR"
Samimi bir ortamda gerçekleşen sürpriz ziyaret için ittifak yorumları yapılırken, akıllara ise Yavuz Ağıralioğlu'nun 2022 yılında söylediği sözleri akıllara getirdi.
O dönem İyi Parti milletvekili olan Yavuz Ağıralioğlu, partisinin CHP ile ittifak yapıp seçimlere girmesini eleştirerek Armağan Çağlayan'ın programında şu ifadeleri kullanmıştı;
Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır; CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır.
CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır.