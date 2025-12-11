Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kurduğu Anahtar Partisi'yle siyaset hayatına devam eden Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adaylığını duyurmuştu.



Bugün ise Ağıralioğlu, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Ağıralioğlu, burada CHP Lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

"GUSÜL ALIR"

Samimi bir ortamda gerçekleşen sürpriz ziyaret için ittifak yorumları yapılırken, akıllara ise Yavuz Ağıralioğlu'nun 2022 yılında söylediği sözleri akıllara getirdi.



O dönem İyi Parti milletvekili olan Yavuz Ağıralioğlu, partisinin CHP ile ittifak yapıp seçimlere girmesini eleştirerek Armağan Çağlayan'ın programında şu ifadeleri kullanmıştı;