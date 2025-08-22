Yaz tatili uzatıldı mı, kaç gün? MEB'den okulun ilk günü için duyuru...

Okulların açılış tarihi için geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre öğrenciler, yaklaşık 2,5 ay süren yaz tatilinin ardından sınıflarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda öğrenciler ve veliler 2025 yılı yaz tatilinin biteceği ve okulun başlayacağı ilk günü, açılış tarihinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor.

Bu kapsamda, "yaz tatili uzatıldı mı", "okullar ayın kaçında açılacak" gibi sorular gündemde yer alıyor.

MEB'in yapmış olduğu açıklamada, bazı öğrenciler için okulların 1 hafta önce başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Peki; yaz tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte bilgiler...

YAZ TATİLİ UZATILDI MI 2025

20 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili için henüz bir uzatma haberi gelmedi.

Öğrenciler, eğitim takvimi kapsamında belirtilen tarihte okula dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2025

2025-2026 eğitim öğretim yılı bu yıl 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için ise uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.