Yazar Bülent Akyürek vefat etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edebiyat dünyası yasa boğuldu...

Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları edebi bir direnişe dönüştüren Bülent Akyürek'in, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu.

USTA YAZAR HAYATA VEDA ETTİ

42 yıllık yazı serüvenine sığdırdığı dik duruşu ve özgün eserleriyle tanınan usta kalem Akyürek, vefat etti.

Akyürek, 'İçinizdeki Öküze Oha Deyin' ve 'Yılgın Türkler' kitaplarıyla tanıyordu.

BÜLENT AKYÜREK KİMDİR?

1969 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985 yılında Ankara'ya yerleşti. Liseyi yarıda bırakan yazar; garsonluk, lokantacılık, dergicilik, fabrika işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı.

On yedi yaşından itibaren romanları yayımlanan Akyürek, çeşitli dergiler çıkardı. Eserleri Ustura, A'raf, Fesat, Sanal Ördek, Aksak Kurbağa, Son Duvar gibi dergilerde çıktı.

DÜŞÜNCELERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ESERLERİNE YANSITTI

İtin Biri adlı romanı, 1997 yılında tiyatroya uyarlanarak 'Nihayet Tiyatro' grubunda sahnelendi.

Yaşamında önemli bir dönüm noktası olan 35 yaşından sonra düşüncelerinde görülen değişimler eserlerine yansıdı.

3 TÜRDE ESERLER KALEME ALDI

Bülent Akyürek'in eserleri genel anlamda romanları, anlatıları/denemeleri ve kişisel gelişim kitapları olmak üzere üç şekilde sınıflandırılabilir:

İtin Biri, ...Ve Tanrı Ağladı, Zamanın Efendisi, Yağmur Getiren Fırtına ve Cinnetim Cennetimdir yazarın romanlarıdır.

Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar, Çöldeki Penguen, Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?, Güzel ve Etkili Susma Sanatı adlı eserler, yazarın anlatı/deneme tarzında kaleme aldığı kitaplarıdır.

MARJİNAL EDEBİYATIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ GERİDE BIRAKTI

İçinizdeki Öküze Oha Deyin!, Akyürek'in kişisel gelişim tarzındaki eseridir.

Yazarın Yağmur Getiren Fırtına adlı eseri 1980 öncesine çocuk gözüyle bakan; aforizmalarla şiir dilinin iç içe geçtiği, itilmiş insanın öfkesiyle dolu, ironik bir marjinal edebiyat örneği sergilemektedir.

YERALTI EDEBİYATINI ESERLERİNDE SERGİLEDİ

Yazar, Cinnetim Cennetimdir adlı eserde şizofrenik bir arka planda kurgulanmış 'yeraltı' edebiyatın örneğini sunmaktadır.

Bülent Akyürek, çok sayıda baskısı yapılan İçinizdeki Öküze Oha Deyin! 'de kişisel gelişimi İslami kaynaklardan hareketle ele almıştır.