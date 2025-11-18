Yazdan kalma günler devam ediyor: Lodos ülkeyi etkisi altına alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde yazdan kalma sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.

Özellikle Cezayir üzerinden gelen güçlü lodosun etkisiyle hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkacak ve birçok bölgede 20 dereceyi aşacak.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞÖYLE OLACAK:

Bölgelere göre öne çıkan sıcaklık değerleri (en yüksek gündüz sıcaklıkları):

Akdeniz Bölgesi: Antalya 27-29 derece, Adana 27-28 derece, Mersin 25-27 derece

Ege Bölgesi: İzmir 24-26 derece, Aydın 27-28 derece, Muğla 24-26 derece

Marmara Bölgesi: İstanbul 21-23 derece, Bursa 24-26 derece, Çanakkale 23-25 derece

Güneydoğu Anadolu: Gaziantep 23-26 derece, Şanlıurfa 25-27 derece

İç Anadolu: Ankara 20-22 derece, Konya 20-22 derece

Karadeniz Bölgesi: Samsun 22-24 derece, Trabzon 20-22 derece

Doğu Anadolu: Erzurum-Kars civarında 10-14 derece civarında kalacak olsa da batı kesimlerde sıcaklık artışının etkisi hissedilecek.

Hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIKLARDA 5-6 DERECE ARTIŞ GÖRÜLECEK

18-19 Kasım'da iç ve doğu kesimlerde yerel pus ve sis görülecek, ancak önemli bir yağış beklenmiyor.

20 Kasım Perşembe gününden itibaren lodosun şiddeti artacak ve sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerine göre zirve yaparak 5-6 derece yükselecek.

LODOS ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji yetkilileri, Cezayir üzerinden gelen sıcak hava akımının lodosla birlikte özellikle kıyı bölgelerinde hissedilir derecede etkili olacağını, 21-22 Kasım tarihlerinde birçok ilde sıcaklığın 25-29 derece bandına yükseleceğini belirtiyor.

KIŞ ORTASINDA 'YAZ' YAŞANACAK

Kışa az bir süre kala yaşanan bu 'kış ortası yaz' havası vatandaşları şaşırtırken uzmanlar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Yazdan kalma bu sıcak havanın, haftanın sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

18 Kasım Salı:

19 Kasım Çarşamba:

20 Kasım Perşembe:

21 Kasım Cuma:

22 Kasım Cumartesi: