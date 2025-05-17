Yeni bölge idare mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanlığı'nın Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. ve 3. maddeleri uyarınca İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi ile Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesi'nin kurulmasına karar verildi.

Karara göre Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çerçevesi Antalya, Burdur ve Isparta; Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çerçevesi Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş; Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çerçevesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri olacak.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de bölge idare mahkemeleri kurduklarını bildirdi.