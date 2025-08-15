Yeni düzenleme: Bazı makyaj ürünleri yasaklanabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin plastikle mücadelesini güçlendirecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Plan; tek kullanımlık plastiklerin geri dönüşümden üretilmesini yaygınlaştırmayı, tüketimi azaltmayı, mikroplastikler dahil deniz çöpü girişlerini düşürmeyi ve deniz-kıyı ekosistemlerine olan baskıyı hafifletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda; mikroboncuk içeren dudak, tırnak ve makyaj ürünlerinin yasaklanmasının yanı sıra tek kullanımlık plastiklerde de kısıtlamalara gidilecek.

"YEŞİL ALTERNATİF" HEDEFİ

Uzun vadeli eylem planının ise 2033 ve sonrasını kapsayacak şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada, yeniden kullanım ve doldurma gibi döngüsel iş modellerinin yaygınlaştırılmasının sağlanacağı kaydedildi.

Plan kapsamında yeniden kullanım ve doldurma gibi döngüsel iş modelleri yaygınlaştırılacak, biyobozunurluk ve kompostlanabilirlik testleri uluslararası standartlara uygun hale getirilecek.

Tek kullanımlık plastik alternatiflerinin yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir olarak tasarlanması için Ar-Ge desteği sağlanacak.

Mikroboncuk içeren dudak ürünleri, tırnak ürünleri ve makyaj ürünlerinin yasaklanması için yasal düzenleme çalışmaları hazırlanan eylem planı içeriğinde yer alacak.