Yeni haftada batıda yağış, doğuda güneş bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde hava durumu pazar gününden salı gününe kadar değişkenlik gösterecek.

Hafta sonu genel olarak güneşli hava etkili olurken, yeni haftayla birlikte batı kesimlerde yağış ve bulutlanma bekleniyor.

MARMARA'YI SİS VE PUS SARACAK

Haftanın son günü Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 20–28 derece arasında seyredecek.

Doğu Anadolu'da hava açık, gece sıcaklıkları 0–5 dereceye kadar düşüyor.

Marmara'nın batısında ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde sis ve pus görülecek.

YENİ HAFTA ILIMAN BİR HAVAYLA KARŞILIYOR

Yeni haftaya girerken batı bölgelerinde hava kısmen değişiyor.

Marmara Bölgesi genelinde sabah saatlerinde sis bekleniyor, günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu hava hakim.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 25–28 derece civarında, güneşli hava devam ediyor.

İç ve Doğu Anadolu'da sabah saatlerinde soğuk, gündüzleri ise 18–23 derece aralığında ılıman hava bekleniyor.

BATIDA SICAKLIK DÜŞECEK: SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Haftanın ikinci gününde hava batıdan gelen yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Marmara Bölgesi'nin batısı (özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi'nin kuzeyi ile İstanbul çevresinde yerel sağanaklar bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava sürecek.

Sıcaklıklar batıda birkaç derece düşerken doğuda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

MGM verilerine göre, hafta sonu ülke genelinde güneşli ve ılık hava etkisini sürdürürken, hafta ortasında batı bölgelerinde yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

2 Kasım Pazar:

3 Kasım Pazartesi:

4 Kasım Salı:

5 Kasım Çarşamba:

6 Kasım Perşembe: