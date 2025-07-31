Yeni Yol Partisi'nin Terörsüz Türkiye komisyon üyeleri belli oldu

Türkiye terör belasından kurtuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

PKK terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte gözler TBMM'deki yasal düzenlemelerde.

Bu kapsamda TBMM'de konuya ilişkin bir komisyon kuruluyor.

Partilerin komisyon için belirlediği üyeler de tek tek belli oluyor.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin mecliste tek parti altında birleştikleri Yeni Yol Partisi'nin de üyeleri açıklandı.

3 İSİM BAŞKANLIĞA SUNULDU

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.