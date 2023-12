Yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

ensonhaber.com

Türkiye'de gözler, yerel seçimlere çevrildi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan seçimler için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürüyor..

Yüksek Seçim Kurulu (YKS) seçim kararlarını Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, seçim dönemi 1 Ocak 2024 itibariyle başlıyor.

Resmi Gazete kararı

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.



298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Oy verme süresi" başlıklı 89'uncu maddesinde; "Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.



Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir." hükmü yer almaktadır.



Bu hükümler çerçevesinde, güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü itibarıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelendi."