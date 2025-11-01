Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Engin Çağlar yaşamını yitirdi.

Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu.

ÖLÜM HABERİNİ VAKIF DUYURDU

Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması'nın-Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…"

Sinema dünyasında derin bir üzüntü yaratan vefat haberinin ardından, Çağlar'la aynı dönemi paylaşan birçok sanatçı ve meslektaşı da sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncu Engin Çağlar'ın Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da doğdu.

1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.