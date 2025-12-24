Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonları: 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl için eğlence hazırlıkları devam ederken her yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonları da sıklaştı.

İnsanların hayatlarını hiçe sayan sahtecilere polis ekipleri, bu yıl da göz açtırmıyor.

GAZİANTEP'TE OPERASYON

Bu kapsamda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yılbaşı öncesi kaçakçılık ve sahte alkolle mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

4 BİN 520 LİTRE ETİL ALKOL

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.