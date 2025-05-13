Yılın ilk 4 ayında 17 ilde, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi

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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Nisan dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Verilere göre, yılın ilk dört ayında 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 45 ilde ihracat artışı kaydedildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Nisan ayında faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul, 4 milyar 151 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Onu 2 milyar 840 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 981 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 520 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 79 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

İHRACAT ORANINI EN ÇOK ARTIRAN KOCAELİ OLDU

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il ise 501 milyon dolarlık artışla Kocaeli oldu.

Bursa 210 milyon dolarlık artışla ikinci, Ankara 131 milyon dolarla üçüncü, Çorum 123 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 88 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

İHRACATTA EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN İL SAKARYA

Verilere göre Nisan 2025'te bazı illerde dikkat çekici artışlar yaşandı. Eskişehir yüzde 22,5, Çorum yüzde 54,1, Denizli yüzde 15,3, Gaziantep yüzde 10,1 oranında ihracat artışı kaydetti. Buna karşın Sakarya yüzde -15,5, Hatay yüzde -4,8 ve Mersin yüzde -3,4 ile ihracatta düşüş yaşayan iller arasında yer aldı.

MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat hedefi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirme stratejileriyle ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Ayrıca ihracatın ülke geneline yayılması ve yerelde üretim ile istihdam artışıyla daha müreffeh bir Türkiye hedeflendiği vurgulandı.