Yılmaz Özdil'den muhalefet medyasına tepki: Amigoluk yapıyorlar

İBB iddianamesi hazır...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili iddianameyi mahkemeye sundu.

MAHKEMEYE SUNULDU

3 bin 809 sayfalık iddianamede İstanbul’u ahtapot gibi saran 407 kişilik yapının adı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak nitelendi.

MUHALİF MEDYAYA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Gazeteci Yılmaz Özdil, son YouTube yayınında, kendisi linç eden CHP medyasına sert sözlerle yüklendi.

Muhalif medyanın 'dosyanın içi boş' söylemlerine tepki gösteren Özdil, "Muhalif ekranlara bakıyoruz hepsi amigoluk yapıyor." dedi.

"TAKIM TUTAR GİBİ AMİGOLUK YAPIYORLAR"

Özdil, iddianamenin kapsamının küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. Bununla mücadele edebilmek için belki bin avukattan oluşan güçlü bir savunma gerekir. İmamoğlu iddianamesinde muhalif ekranlara bakıyoruz. Elbette onlar da tam tersini söylüyorlar. Ortada suç yok, hepsi iftira diyorlar. Vatandaş desen, vatandaşın abi günlük telaşe içinde oturup 3 bin 900 sayfalık iddianameyi okuyacak halli yoktur. Ne oluyor? Herkes güvendiği gazetecileri takip ederek, güvendiği televizyon kanallarını izleyerek bir sonuca varmaya çalışıyor. Toplumu bilgilendirmek yerine herkes tuttuğu takımı alkışlar gibi amigoluk yapıyor.

"KENDİLERİNİ PAHALATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

CHP’lilerin iddianameyi basitleştirdiğini ifade eden Özdil, "Bu iddianame 3 bin 900 sayfa çıkmış. Bu çok kapsamlı hazırlanmış bir şey. ‘Sen savcının adamısın’ diyorlar. Kiralık tetikçiler ve aklı sıra CHP'li görünen bazı mutant tipler, CHP'de ikbal arayan bazı vasat tipler güya Ekrem İmamoğlu'nu savunuyormuş gibi görünüyorlar ama aslında İmamoğlu'na çok ağır zarar veriyorlar. Amatör bir algı faaliyeti yürütüyorlar. Aslına bakarsanız ‘fırsat bu fırsat’ diyerek kendilerini pahalatmaya çalışıyorlar." dedi.