Yılmaz Özdil'den CHP'ye "trol" eleştirisi: Herkes biliyor

Gazeteci Yılmaz Özdil adeta ateş püskürdü...

Yılmaz Özdil, son YouTube programında CHP’nin tarihini ve parti içi muhalefeti anlattı.

Söz konusu videoda Özdil, CHP içindeki medya yapılanmasına ve parti destekli trol hesaplara da değindi.

BELEDİYELERİN, KENDİLERİNİ "BAĞIMSIZ GAZETECİ" OLARAK TANITAN KİŞİLERİ FİNANSE ETTİĞİNİ AÇIKLADI

CHP yönetimine sert eleştirilerde bulunan Özdil, “At izi it izine karıştı.” vurgusu yaptı.

Sert açıklamalarda bulunan gazeteci Özdil, CHP Genel Merkezi ile bazı belediyelerin, kendilerini “bağımsız gazeteci” olarak tanıtan kişileri finanse ettiğinin altını çizerek şu sözleri sarf etti:

Maalesef halk troller kuruldu. Evet, elbette inkar ediliyor ama CHP Genel Merkezi ve bazı CHP'li belediyeler tarafından finanse edildiklerini gazetecilik camiasında herkes biliyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'E DOKUNAN YANIYOR"

Yılmaz Özdil, parti içi eleştirilerin de sosyal medyada susturulduğunu öne sürdü.

Özdil, “Kılıçdaroğlu’nu eleştirenler linç ediliyordu. Şimdi Özgür Özel’e dokunan yanıyor. CHP’den beslenen troller sosyal medyada eleştirenleri hedef alıyor.” ifadelerini kullandı.

"CHP GENEL MERKEZİ'NDEN SÖZLEŞME İLE PARA ALAN GAZETECİLER VAR"

CHP seçmeninin manipüle edildiğini ifade eden ve öte yandan bazı gazetecilerin belediyelerin etkinliklerine para karşılığında davet edildiğini de aktaran Özdil, açıklamalarının devamında şöyle konuştu: