Yılmaz Özdil'in köpek sahibi kadınla diyaloğu yeniden gündem oldu

Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı.

Yıllardır çete halinde gezen başıboş vahşi köpekler tehlike saçıyor.

Bu köpek saldırılarında çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu.

Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

Tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye, başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat yasayı uygulayan yok...

YILMAZ ÖZDİL YAŞADIĞINI ANLATTI

Bu çalışmaların gündeme gelmesinin ardından başıboş sokak köpekleriyle ilgili farklı fikirler ve hikayeler gündeme geldi.

Yaşadığı olaylardan birisin anlatan isim ise Yılmaz Özdil oldu.

GÜNDEM OLDU

Sokakta köpeğini tasmasız gezdiren bir kadını uyardığını söyleyen Özdil'in sözleri, yeniden gündem oldu.

"BİR HANIMEFENDİYİ UYARDIM"

Sokakta yürürken bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

Tasmasız gezen sahipli köpekler saldırıyorlar. Ben bir defasında bir hanımefendiyi uyardım. "Lütfen tasmasız gezdirmeyin, bakın orada tabela var" dedim. 'O tasmayı sana takarım' dedi.

"ERKEK OLSA O TASMAYI SANA YEDİRİRİM"

Erkek olsa o tasmayı ona yedireyim ama kadın olduğu için boynumuz kıldan ince. Özür dilerim o halde diyoruz. Yürüyüp gidiyoruz. Böyle hayvanseverlik olur mu? Dışarıdan bakıyorsun modern görünümlü, eğitimli, zarif bir hanımefendi. Ama lütfen kurallara uyun diye uyardığımızda o tasmayı sana takarım diyecek kadar kaba ve çirkef olabiliyor. Bu bakış açısıyla bu feci soruna çözüm bulunabilir mi?

"MUTFAKTA KÖPEK OLUR MU"

Sokaklarda hatta restoranlarda kedilerin, köpeklerin masalardan yemek kaptığını da söyleyen Yılmaz Özdil, "Restorana gidiyoruz başıboş köpekler masaların aralarında dolaşıyor. Köpekler mutfakta yatıyor. 'Kardeşim böyle restoran mı olur?' diyoruz cevap olarak 'Hayvan sevmiyorsunuz galiba' diyorlar. Bunun hayvanseverlikle ne alakası olabilir. Mutfakta köpek olur mu? Bu kafayla bu yakıcı soruna çözüm bulunabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.