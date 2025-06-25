Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yeni detayları paylaştı

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme...

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Genel Kurul'da kabul edilen ve akabinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi'ne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir açıklama daha yaptı.

Bakan Tunç, açıklamasında cezasızlık algısının sona ereceğine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

"BİR YIL CEZA ALAN 18 GÜN, 2 YIL CEZA ALAN 36 GÜN CEZAEVİNDE OLACAK"

Denetimli serbestlik ile cezasızlık algısının önüne geçeceklerini dile getiren Tunç, sistemi geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Tunç, 2 yıl ceza alanın 36 gün, 1 yıl ceza alanın 18 gün, 6 ay ceza alanında 9 gün cezaevinde kalacağını söyledi.

DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

Tunç'un devam eden açıklaması şöyle;

"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.

10. YARGI PAKETİ

Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

"CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"