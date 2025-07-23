Yılmaz Tunç: 700 PKK'lı hükümlünün tahliye edildiği iddiası doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç'a, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bazı iddialar da soruldu.
200 PKK'lının 72 saatte tahliye olduğuna yönelik iddialara cevap veren Tunç, doğruluğunun olmadığını söyledi.
Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"ÖRGÜT ÜYESİ GİBİ CEZALANDIRILMALARI YÖNÜNDE HÜKÜM VARDI"
Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.
Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi.
Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.
Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii Meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.
"200-700 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİALARI YALAN"
Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil, burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor.
Bunlar doğru değil bunlar tabii ki tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu.
Burada 200 kişinin 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor.
"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR DOĞRULTUSUNDA..."
Tamamen Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda suç ve ceza dengesi bakımından eğer bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten ceza almışsa, o katıldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen örgütün üyesi olması olarak değerlendirilip, ceza almasını Anayasa Mahkemesi Kanuni ilkesi ve suç ve ceza dengesi bakımından hukuka uygun olmayacağı yönünde bir karar verdi ve bu karar doğrultusunda işlem yapılıyor.