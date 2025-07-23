Yılmaz Tunç: 700 PKK'lı hükümlünün tahliye edildiği iddiası doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç'a, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bazı iddialar da soruldu.

200 PKK'lının 72 saatte tahliye olduğuna yönelik iddialara cevap veren Tunç, doğruluğunun olmadığını söyledi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"ÖRGÜT ÜYESİ GİBİ CEZALANDIRILMALARI YÖNÜNDE HÜKÜM VARDI"

Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.



Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi.



Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.



Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii Meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.