Yılmaz Tunç: Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır

Terörsüz Türkiye ile daha güçlü Türkiye yolculuğu başlıyor.

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtlarla sahada hâkimiyeti ve küresel alanda artan etkisi, terörün belini kırdı.

PKK terör örgütü silah bıraktı ve terör destekçilerinin istismar alanları yerle bir edildi.

Bugün PKK'lı 30 kişilik grubun silahlarını yakmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli mesajlar verdi.

Bakan Tunç mesajında şöyle dedi:

"KARDEŞLİĞE SAPLANAN HANÇER ÇIKARILDI"

Yıllardır ülkemizin huzurunun, birliğinin ve kalkınmasının önünde en büyük engel olan terör örgütünün silahlarını bırakarak yakması, “Terörsüz Türkiye” idealimize giden yolda en önemli adımlardan biridir. Bugün, bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılmaktadır.

"ARAMIZA SOKULAN FİTNELER SÖKÜP ATILMAKTA"

Emperyalistler ve taşeronları tarafından aziz milletimizin arasına sokulan ayrımcılık fitnesi; Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu ve aziz milletimizin dirayetiyle sökülüp atılmaktadır.

"DAHA HUZURLU BİR ÜLKE BIRAKACAĞIZ"

Terör belasından kurtulan Türkiye artık enerjisini istikrara, kalkınmaya ve refaha harcayacaktır. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakmasıyla birlikte gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke bırakmanın onurunu hep birlikte yaşayacağız.



Kökleri en derinde olan ulu bir çınarın dallarıyız. Bundan sonra da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da artıracağız, kuvvetlendireceğiz.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM"