Yılmaz Tunç: Çocuklarımızı suç sürükleyen nedenler ele alınacak

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Meclis'te bir araştırma komisyonu kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir değerlendirme geldi.

Yılmaz Tunç, X üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuklar için atılan her adımın değerli olduğunu söyledi ve şöyle dedi;

"SON DERECE KIYMETLİ BİR ADIM"

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin aldığı bu önemli karar, çocuklarımızı suça sürükleyen nedenleri tüm yönleriyle ele almak ve onları toplumsal hayata daha güçlü hazırlamak adına son derece kıymetli bir adımdır.

"ÇOCUKLAR SAĞLIKLI VE UMUT DOLU GELECEĞE ADIM ATMALI"

Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır.

"YAPILABİLECEKLER KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları, çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal, gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir.

"BU KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Çocuklarımız için atılan her adım, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin ve sorumluluğumuzun göstergesidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."