Yılmaz Tunç: Denetimli serbestlik hükümlüleri 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 'Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansı'na katıldı.

Konferansta konuşma yapan Bakan Tunç, denetimli serbestlik hükümlüler için yürütülen faaliyetleri aktardı.

"7 İLDE 8 ADET ADALET HALK KÜTÜPHENESİ AÇTIK"

Bu yılın ilk 9 ayında 4 bin mesleki kurs açıldığını belirten Tunç, "Bu kurslarda 75 binden fazla hükümlü ve tutuklu katılım sağladı." ifadelerini kullandı.

7 ilde 8 adet 'Adalet Halk Kütüphanesi'nin açıldığını kaydeden Tunç, "İl ve ilçe halk kütüphaneleri ile koordinasyon kurarak 24 milyon adet kitabı cezaevlerindeki hükümlülerin ve tutukluların kullanımına açmış olduk." sözlerini kullandı.

"1.534 OKULUN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIĞINA DESTEK OLDULAR"

149 Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde yapılan birçok faaliyet de hükümlülerin topluma yeniden entegrasyonunu desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz.



Bu kapsamda denetimli serbestlik hükümlüleri, 2025 yılı okullar açılmadan önce bin 534 okulun fiziki olarak yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmasına destek sağladı.

"DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLÜLERİ 2,5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU"

655 adet Adalet Ormanı oluşturduk. Denetimli serbestlik hükümlüleri 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Bu projemiz Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu tarafından da ayrıca ödüle layık görüldü. Geçen yıl yine tam ağaç dikim mevsiminde Ankara'da da töreni arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirmiş olduk.

"SAĞLIK HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK BİRÇOK ADIM ATILDI"

Tüm bunların yanında hükümlü ve tutukluların sağlık haklarının korunması amacıyla da birçok adım attık. Ceza infaz kurumlarımızda, Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız iş birliği içinde 390 hekim ve 359 diş hekimi görev yapmaktadır.



Aynı zamanda 4 kampüs hastanesi ve 8 semt polikliniği ile hükümlü ve tutuklulara sağlık hizmeti veriliyor.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"