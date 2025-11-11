Yılmaz Tunç duyurdu: Manisa'da bir okulda yaşanan dehşette okul müdürü gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dehşete düşüren olay...

5 Kasım günü Refik Pınar Ortaokulu'nda 8'inci sınıfta eğitim gören 13 yaşındaki otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü B.G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düştü.

B.U.U. yaralanırken yaşananlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Eve gidip, durumu ailesine anlatan B.U.U., hastaneye götürüldü.

Aile, çocuklarının tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü B.G.'den şikayetçi oldu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır.

"HUKUKEN VE VİCDANEN KARŞILIKSIZ KALAMAZ"

Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir.



Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz.