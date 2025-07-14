Yılmaz Tunç ile DEM heyetinin görüşme tarihi belli oldu

DEM Parti İmralı heyetinin görüşmeleri sürüyor.

PKK'lı 30 kişilik grubun silahlarını Süleymaniye'de yakmasının ardından süreç hızla sürerken DEM heyeti, çarşamba günü kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu kapsamda DEM heyeti, geçtiğimiz hafta ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşecek.

GÖRÜŞMENİN SAATİ NETLEŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Görüşmede Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından heyete katlan Mithat Sancar olacak.

AYNI GÜN DEVLET BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, 16 Temmuz Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret edecek.

Çarşamba günü gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da.

Heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Heyetin Özel ile görüşmesi 13.00'te olacak.